Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Esnaflarla Bir Araya Geldi

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Alışveriş merkezi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Kerküklü esnaflarla bir araya gelmesi

Alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret etmesi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportaj

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, tarihi kentin çarşı pazarını dolaşarak esnaflarla bir araya geldi.