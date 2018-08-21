Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Esnaflarla Bir Araya Geldi
- Kerkük kent merkezi Kerkük valilik caddesi Alışveriş merkezi Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Kerküklü esnaflarla bir araya gelmesi Alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret etmesi Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportaj Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı...
- Kerkük kent merkezi
Kerkük valilik caddesi
Alışveriş merkezi
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Kerküklü esnaflarla bir araya gelmesi
Alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret etmesi
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportaj
Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, tarihi kentin çarşı pazarını dolaşarak esnaflarla bir araya geldi.