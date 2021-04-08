Türkiye'nin Azerbaycan'daki Euro 2020 maçlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Azerbaycan'daki Euro 2020 maçlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Spor
Türkiye'nin Azerbaycan'daki Euro 2020 maçlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Bakü'deki karşılaşmalarına yüzde 50 seyirci alınabileceğini duyurdu.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Bakü'deki karşılaşmalarına yüzde 50 seyirci alınabileceğini duyurdu.

AFFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Euro 2020'nin 1 yıl ertelendiği ve bu yıl yapılması öngörülen maçların seyircili veya seyircisiz oynanma kararının karşılaşmaların yapılacağı ülkelerce karara bağlanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, Azerbaycan Bakanlar Kurulu yetkilileriyle Euro 2020 yerel organizasyon komitesi yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Bakü'de yapılması planlanan 4 karşılaşma için ilgili Kovid-19 prosedürlerine uymak şartıyla yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabileceği yönünde karar duyuruldu.

Kararın hem yerel taraftarlar, hem de vize ve Kovid-19 gereksinimlerini hayata geçirmeleri şartıyla Bakü'de oynayacak ülkelerin taraftarları için de geçerli olacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin tüm gerekli bilgilerin UEFA'ya da sunulduğu belirtildi.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Azerbaycan'daki Euro 2020 maçlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:55:11. #1.14#
title