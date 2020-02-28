Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı iddia edildi
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Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı iddia edildi

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup en az 9 askerin hayatını kaybettiği haberinin hemen ardından, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açtığı öne sürüldü.

28.02.2020 00:49 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:49
Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı iddia edildi

'nin kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup en az 9 askerin hayatını kaybettiği haberinin hemen ardından, 'nin Suriyeli mültecilere sınırlarını açtığı öne sürüldü.


Reuters ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Ankara'nın bundan böyle kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı yönünde karar aldığı iddia edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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