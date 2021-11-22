Çevre dostu ve kaliteli tasarımlarıyla Türkiye'yi Avrupa'ya taşıyan Rimena Giyim başarılarına devam ediyor.

Rimena Giyim, bugünlerde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan yüzü olarak tekstil alanında birçok başarıya imza atarak önemli bir marka haline geldi. Tasarımda ve üretimde kaliteyi her zaman ön planda tutmasıyla bilinen marka, aynı zamanda çevre dostu çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Marka sahibi ve moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış, Rimena Giyim ailesi olarak Avrupa'da çok güzel bir yer edindiklerini kaydetti. Dalmış, "Bizim için büyük bir başarıyı ifade eden bu durumun aslında çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığı olduğunu söylemeliyim. Giyim alanında ünlü bir marka olmak; her zaman moda alanındaki yenilikleri ve ileride olabilecek değişikleri ön görerek ona göre hareket etmek demek. En büyük sükseyi de buradan elde ettiğimizi düşünüyorum. Günümüzde, tekstil alanında dünyaya açılmak önemli bir hedef olarak görülüyor. Bundan dolayı küresel modayı takip etmek ve ona göre düşünmek ön planda yer alıyor. Giyim alanının çok hızlı değişen ve gelişen bir sektör olduğunu kabul etmek gerekiyor. Yenilikçi, kaliteli ve sürdürülebilir olmak artık vazgeçilmezler arasında bulunuyor. Tüm bunları kendi bünyesinde barındırarak sevenleri ile Avrupa'da da buluşacak olan Rimana Giyim, artık bir dünya markası oluyor" dedi.

Doğa dostu tasarımlarla yeni trend haline geldi

Abdulselam Dalmış sevilen bir giyim markası olmalarının en büyük sebeplerinden birisinin, müşteri memnuniyetini üst sırada tutuklarını, tasarımlarını insan ve doğa üzerine kurdukları vurguladı. Dalmış, "Aynı görev ve sorumluluklar ile en iyi şekilde Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğimizi ve yer alacağımızı biliyoruz. Ürünlerimizi insana ve doğaya en uyumlu şekillerde üretiyor ve hedeflerimizi bu doğrultuda belirliyoruz. Bugün elbette, daha önceden kurduğumuz hayallerin gerçekleşiyor olması çok gurur verici bir durum. Çalışma arkadaşlarımın da bu konuda katkısının büyük olduğunu belirtmeliyim. Özenle seçilen doğal malzemelerin kullanıyoruz. Avrupa pazarında yer almalarının doğru tasarımların ve doğru seçimlerin sonucu olduğunu, deneyimlerini daima arkasına alarak çalışan ünlü tasarımcı, genç tasarımcılara hayallerinden vazgeçmemeleri ve verdikleri emeğin karşılığının bir gün mutlaka kendimizde bulacaklar" diye konuştu. - İSTANBUL

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