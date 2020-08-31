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Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk güreş salonu açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ASKİ Spor Kulübü 'Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi', 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk güreş salonu açıldı
31.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ASKİ Spor Kulübü 'Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi', 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Spora ve sporcuya verdiği destekle sporun bir yaşam biçimine dönüşmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara'ya yeni bir spor kompleksi daha kazandırdı. ASKİ Spor Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

"Geçtiğimiz yıl 423 kupa aldık"

Özellikleri bakımından dünyada üçüncü, Türkiye'de bir ilk olan ASKİ Spor Kulübü Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nin açılışında konuşma yapan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, "ASKİ Spor güreş branşımız Türk güreşinin gururudur. ASKİ Spor güreşçilerimizin tamamı milli sporcudur. Geçmişi başarılarla dolu olan kulübümüz, geçtiğimiz yıl tarihinin en başarılı dönemini geçirerek 423 kupa almıştır. ASKİ Spor olarak güreş branşının yanı sıra halter, boks, tekvando ve yağlı güreşte de ulusal ve uluslararası birçok başarı elde ettik. Bizlere düşen görev atalarımızın emaneti, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi şanlı tarihimizin ışığında eğitimle, kültürle, bilimle, sporla, sanatla buluşturmaktır. Bizler ASKİ Spor ailesi olarak inanıyoruz ki bu salonda nice Taha'lar nice Rıza'lar yetişecek. Bayrağımızı her ortamda dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı her yerde dinletecek ve yeni gelen nesillere örnek olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Ankara büyük bir spor kompleksine kavuştu

34 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve 15 ayda tamamlanan ASKİ Spor Kulübü Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde, sporcuların konforu için her türlü detay düşünüldü. İçerisinde havuz ve sauna da bulunan yeni tesis, güreş alanında Avrupa standartlarında yapılan Türkiye'de tek, dünyada ise üçüncü tesis olma özelliğini taşıyor. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazanılan madalyalarda ASKİ Sporlu güreşçilerin önemli başarılara imza attığının altını çizerek ASKİ Spor'un Türk güreşinin lokomotifi olduğunu söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, tesisin açılışında yaptığı konuşmada, "Hem ata sporumuza sahip çıktıkları için hem de böylesine güzel bir tesisi ASKİ Spor Kulübü'ne ve Türk güreşine kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımızı da ata sporuna ve Türk güreşine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Şampiyonlar tesisten çok memnun

Böyle önemli bir tesisin ASKİ Spor Kulübü'ne kazandırıldığı için çok mutlu olduğunu belirten ASKİ Spor Kulübü'nün olimpiyat şampiyonu güreşçisi Rıza Kayaalp duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Böyle bir tesisin Avrupa'da da tek olduğunu söyleyebilirim. 15 yıldır ASKİ Spor Kulübü'nde güreş yapıyorum. Mansur Başkanımız, Taha kardeşim ve benim ismimi layık görüp burada ismimizi ölümsüzleştirdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu emeğin karşılığını yeni başarılar getirerek vereceğiz. İnanıyorum ki, buradan nice başarılı sporcular çıkacak ve onlar da ülkemizi bu spor kompleksinde çalışarak en iyi şekilde temsil edecektir."

Salona adı verilen ASKİ'nin bir diğer şampiyonu Taha Akgül ise, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, böyle önemli bir günde Türk sporu çok önemli bir tesis kazandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor güreş takımına çok güzel bir tesis yapıldı. Bizi örnek alarak güreşe başlamak isteyenlere çok önemli ve gurur duyulacak bir tesis oldu. Bu tesiste emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu emeğin hakkını minderde vereceğiz. Gençler daha iyi motive olacak. Adımız burada ölümsüzleşti, buna layık gördükleri için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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