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Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti.

02.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:02
Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Ampute Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan , D Grubu'nda , Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti. 

13-20 Eylül tarihlerinde Krakow şehrinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada 16 ülke 4 ayrı grupta yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. 

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri ise şöyle: A GRUBU: Polonya, İspanya, Ukrayna, İskoçya B GRUBU: İngiltere, Fransa, Yunanistan, Azerbaycan C GRUBU: Almanya, Belçika, İrlanda, Rusya

D GRUBU: Türkiye, İtalya, Gürcistan, Hollanda 


Kaynak: DHA
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