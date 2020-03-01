Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

01.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:20
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında Genel Sekreter Themistoklis Demiris ile görüşen Özügergin, İdlib'deki duruma Türkiye'nin uzun zamandır dikkat çektiğini belirterek, "Nitekim son verdiğimiz şehitler ile orada yeni bir safhaya geçildi." dedi.

Türkiye'nin, gelinen noktada, Yunanistan'ın da dahil olduğu NATO'dan kayıtsız şartsız destek beklediğini dile getiren Özügergin, "Böyle bir günde, Yunanistan'ın engellemeleri nedeniyle NATO'da bir destek beyanının bile çıkarılamamış olması bizde infiale yol açtı." ifadesini kullandı.

Türk Büyükelçi ayrıca, Türkiye'nin gayretleri sayesinde Avrupa'da derin bir krizin de engellendiğini hatırlattı.

Demiris ise Türkiye'nin endişelerini anladıklarını ancak mültecilerin geçişlerinden ve bu geçişlerin devam etme olasılığından derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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