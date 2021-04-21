Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Aksen, Paraguay Devlet Başkanı Benitez'e güven mektubunu sundu
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Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Aksen, Paraguay Devlet Başkanı Benitez'e güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Aksen, Paraguay Devlet Başkanı Benitez'e güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi olarak atanan Serhat Aksen, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'e güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi olarak atanan Serhat Aksen, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'e güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Asuncion'daki Lopez Sarayı'nda yapılan törenle güven mektubunu sunan Aksen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Benitez'e ve Paraguay halkına selamlarını iletti.

Aksen, görev süresi boyunca iki ülke arasında mevcut dostluk bağlarını daha da güçlendirmek, ekonomik ve ticari ilişkileri karşılıklı fayda temelinde geliştirmek için çalışacağını ifade etti.

Benitez de Aksen'e başarı dileklerinde bulunurken, iki ülke arasında pek çok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğuna ve Erdoğan'ın 2018'de gerçekleştirdiği Paraguay ziyaretinin önemine değindi.

Türkiye'ye 2019'da yapmayı planladığı ancak ertelenen ziyareti en kısa zamanda gerçekleştirmek istediğini belirten Benitez, son yıllarda oldukça istikrarlı bir büyüme yakalayan Paraguay ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az etkilenen bölge ekonomisi olduğuna dikkati çekerek ülkesindeki ticari ilişkiler ve yatırım olanaklarından söz etti.

Aksen, bu ziyaretin iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmasına ve iş çevrelerinin katılacağı bir iş forumunun düzenlenmesine imkan sağlayacağını vurgulayarak Erdoğan'ın Benitez'e yaptığı haziran ayında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na daveti yineledi.

Paraguaylıların Türkçeye olan ilgisinden de söz eden Aksen, büyükelçilik ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen çevrim içi Türkçe derslerine 1400'ün üzerinde Paraguaylının katıldığını söyledi.

Aksen, kültürel ilişkilerin daha da geliştirileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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