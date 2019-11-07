07.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:28

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) başkanlığında yürütülen "Türkiye'nin Arkeoloji Varlıklarının Korunması" projesi, Kırklareli'nde tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Tahir Demir, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen "Yerelde Arkeoloji Toplantısı"nda, Anadolu'nun geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Anadolu'da 30'a yakın medeniyet katmanının üst üste geldiğini, bunun da fevkalade bir hazine olduğunu belirten Demir, "Arkeoloji, geçmişi araştırmak, geleceğe ışık tutmaktır. Geçmişteki medeniyetlerin, inançların ve kültürlerin kalıntıları hep araştırmalarla ortaya çıkıyor. İnsanoğlu geçmişini anladıkça geleceğini daha iyi kuracaktır." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ise kentin arkeoloji anlamında Türkiye'nin en zengin yerlerinden olduğunu dile getirdi.

Farkındalık oluşturulması amaçlanıyor

Projenin Kültürel Miras Yönetim Uzmanı Dr. Işılay Gürsu da Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının korunmasını ve bu konuda farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Gürsu, proje kapsamında çeşitli eğitim ve araştırmalar yapıldığını, geçen yıl 3 bin 601 kişiyle bire bir görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydetti.

Araştırmanın 29 il, 126 ilçe, 200 mahalle ve köyde yapıldığını anlatan Gürsu, "Araştırmamızda 65 soru yönelttik. 'Arkeoloji kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor?' diye sorduğumuzda yüzde 14'ü 'hiçbir şey gelmediğini', yüzde 3'ü 'bilmediğini', yüzde 36'sı ise kazı ve kazı bilimi geldiğini söyledi." dedi.

Kaynak: AA