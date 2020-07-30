Türkiye'nin arıcıları Şırnak yaylalarında buluştu
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Türkiye'nin arıcıları Şırnak yaylalarında buluştu

Türkiye'nin arıcıları Şırnak yaylalarında buluştu Türkiye'nin farklı noktalarında arıcılık yapan arıcılar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bitki örtüsü bakımından zengin olan yaylaların yolunu tuttu.

30.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:30

Türkiye'nin arıcıları Şırnak yaylalarında buluştu

ŞIRNAK - Türkiye'nin farklı noktalarında arıcılık yapan arıcılar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bitki örtüsü bakımından zengin olan yaylaların yolunu tuttu.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 625 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasına bu yıl yüzlerce arıcı akın etti. Bu yıl ilçedeki tüm yaylalara 30 bin bal arılı kovan geldi. Karadeniz havasının hakim olduğu yüksek rakımlı yaylalarda aylarca kalan arıcıların yüzü bal sezonunun verimli geçmesiyle güldü.

Hatay'dan gelen Haşim Gümüş isimli arıcı 20 yıldır arıcılık yaptığını ve tüm bölgelere kıyasla Beytüşşebap'taki yaylaların balına talep olduğu için ilçeyi tercih ettiğini söyledi. Gümüş, "Aslen Mardin Midyatlıyım. Ama Hatay'dan geliyorum. 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. 20 yılın 16 yılını burada geçirdim. Faraşin Yaylasında kaldım. 2 yıl Van Başkale, 2 yıl Hakkari Yüksekova'ya gittim. En çok verimi buradan aldık, bu yüzden burayı hep tercih ettim. En kaliteli balı buradan aldık, çok memnunuz. Bitki örtüsü çok rakım olarak yüksek ve balı çok kaliteli bu yüzden dolayı buraya geliyoruz. Hiçbir yerde bulunmayan bitki türleri var. Balımı perakende sattığımız için satışında sorun yaşamıyorum. Ömrümün yarısını arıcılıkla geçirdim. Bundan sonraki ömrümün tamamını arıcılıkla geçireceğimi düşünüyorum. Ordu, Ankara, Mersin ve daha bir çok bölgeden arıcı buraya geliyor. Bu yıl bal sezonu verimli geçecek gibi" dedi.

Bal sezonunda arıcıların yüzünü güldüren bal arıları yaylada 2 ay kaldıktan sonra tekrar başka bir bölgeye götürülecek.

Türkiye'nin arıcıları Şırnak yaylalarında buluştu

Kaynak: İHA

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