Türkiye'nin ardından otostopla dünyayı gezmek istiyor
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Türkiye'nin ardından otostopla dünyayı gezmek istiyor

29.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:04
Türkiye'nin ardından otostopla dünyayı gezmek istiyor

Sakarya'da sınavı kazanıp memur olarak atandıktan sonra görevine başlamadan istifa eden Furkan Kumkaya, Türkiye'nin ardından otostopla dünyayı gezmek istiyor.

Sakarya'da sınavı kazanıp memur olarak atandıktan sonra görevine başlamadan istifa eden Furkan Kumkaya, Türkiye'nin ardından otostopla dünyayı gezmek istiyor.

Gazi üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2015 yılında mezun olan 27 yaşındaki Kumkaya, girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yeterli puan alarak memur olmaya hak kazandı.

Görevine başlamadan istifa eden Kumkaya, hayallerinin peşinden gidip, otostop yaparak Türkiye turuna çıktı.

Gittiği kentlerin tarihi ve turistik bölgelerini tek tek gezen Kumkaya, yolda yaşadığı anılarla da "Yollardan bana kalan" adlı kitap yazdı.

"Benim hayalim güzel zaman geçirmek"

Bu kitaptan elde ettiği gelirle dünya turuna çıkmak isteyen Kumkaya, AA muhabirine, 3,5 yılda Türkiye'deki bütün illeri ziyaret ettiğini söyledi.

İnsanların, "Sabit bir işte çalışayım, düzenli gelirim olsun" hayalinde olduğunu anlatan Kumkaya, şöyle konuştu:

"Benim hayalim güzel zaman geçirmek. Memur olsaydım yılda 20 gün gezebilecektim. Bu sürede gezemez, farklı insanlarla tanışamazdım. Sağlığım yerindeyken hayallerimin peşinden gitmek istedim. Pişman değilim. Türk insanı çok merhametli. İnsanlar, ailemin tepkisini soruyorlar. Ailemden beni destekleyenler olduğu gibi karşı olanlarda var. Kısa zamanlı işlerde çalışıyorum. Türkiye turumu kitaba çevirdim. Kendi imkanlarımla satarak para kazanmaya çalışıyorum. Dünya turum için para biriktiriyorum. Gezi yazıları yazarak da para kazanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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