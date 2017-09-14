Türkiye'nin Arakan'a Yardımları Botlarla Dağıtıldı

Türkiye'nin Arakan'a yardımları sürüyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) eliyle zorlu şartlarda ulaştırılan yardımların 150 tonluk bölümü, Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylere botlarla ulaştırıldı. Arakan'ın Maungdaw bölgesinde uzun süredir ulaşılamayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılan toplam 150 ton yardım malzemesi, pirinç ve kuru balıktan oluşuyor. Güvenlik sorununun üst düzeyde olduğu bölgelere büyük bir hassasiyetle gıda sevkiyatı sürdürülüyor. Kıyı bölgesinde sürdürülen dağıtım sırasında TİKA Myanmar Yangon Ofisi yetkilileri eşliğinde yardımlar botlara yüklenerek, mağdurlara ulaştırılıyor. Acil gıda yardımı sayesinde zor koşularda yaşam mücadelesi veren köylülerin yaşama tutunmaları hedefleniyor.



Arakanlılara yapılan yardımların sürdürüleceğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Çok zor koşullar altında milletimizin selamını Arakanlı kardeşlerimize ileten TİKA görevlilerimizin gayretleri takdire şayandır. Nerede bir mağdur ve mazlum varsa onlarla olmaya çabalıyoruz" dedi.



TİKA, insanlık dramının yaşandığı bölgedeki mağdur halka yardım götürmesine izin verilen tek yabancı yardım kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin yardımlarının toplamda 100 bin aileye ve yaklaşık 500 bin kişiye ulaştırılması hedefleniyor.



(İHA)