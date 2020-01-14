14.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:14

Türkiye'nin alışveriş hacmi üç yılda iki kat arttı. İller özelinde bakıldığında İstanbul aylık 36 milyar lira ile ilk sırada yer alırken alışveriş hacminin en az olduğu şehir 43 milyon lira ile Bayburt oldu.

Coğrafi teknolojileri kullanarak veri analizi yapan Maptriks, Türkiye'nin alışveriş haritasını çıkardı. 2016-2019 yılları için karşılaştırma yapan Maptriks'in 30'dan fazla kaynaktan elde ettiği verileri modelleyerek oluşturduğu panele göre; üç yıl içinde aylık alışveriş hacmi İstanbul'da 2.5 kat, Ankara ve İzmir'de ise iki kat arttı.

Alışveriş hacmine paralel olarak mağaza ve AVM yatırımları da yıllara göre artış gösterdi. AVM sayılarına bakıldığında İstanbul 113 AVM ile ilk sırada yer alıyor. Ankara'da 39, İzmir'de ise 31 AVM yer alıyor. 2016'da 20 ilde AVM bulunmazken 2019'da bu sayı 14'e geriledi.Üç yıl içinde mağaza kategorilerinin en yoğun bulundukları semt dağılımları da değişti:"Aksesuar ve takı kategorisinde 2016 yılında Bakırköy'de 13 zincir mağaza şubesi yer alırken 2019 yılında bu sayı 108'e çıktı."Hobi, kitap, oyuncak mağazaları 2016'da Şişli 'de 41 mağaza ile yoğunluk gösterirken 2019 yılında bu kategoride Kadıköy ilçesinde113 mağaza listelendi."Moda ve tekstil mağazaları 2016'da da 2019'da da Şişli'de toplanırken sayıda önemli bir artış yaşandı. Üç yıl önce 123 olan sayı bu sene 420'ye çıkmış."Yeme içme noktalarında da yoğunluk Şişli'den Kadıköy'e kaydı. 2016'da Şişli'de 324 olan mekan sayısı 2016'da Kadıköy'de 483 oldu.Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranların da datasını toplayan Maptriks'in verilerine göre Kadıköy bu alanda ilk sırada yer alıyor. 483 yeme içme noktası bulunan semtte börek, fırın, tatlı, pizza ve kebap, lahmacun, pide restoranları çoğunluğu oluşturuyor. Kahve içmeyi, balık ve hamburger yemeyi ve lüks restoranları sevenler Şişli'de buluşurken, Pendik'te çiğ köfteciler, Ümraniye'de ise dönerciler öne çıkıyor.İstanbul'daki mağaza sayılarına bakıldığında çiğköfteciler 4 bin 640 ile ilk sıradayken onları 1,302 ile kafe, fırın, pastane kategorisi izliyor. Kafe ve kahveler 1,016 ile üçüncü sırada yer alırken dördüncü sırada 955 ile dönerciler ve beşinci sırada 713 ile pizzacılar bulunuyor.

(milyar lira/ay) 2019 20161 İstanbul 35.97 14.382 Ankara 11.63 5.383 İzmir 8.24 4.164 Bursa 5.04 2.515 Antalya 4.02 2.106 Adana 3.06 1.617 Konya 3.02 1.588 Mersin 2.78 1.449 Kocaeli 2.73 1.3610 Gaziantep 2.31 1.16

81 Bayburt 0.42 0.23

Kaynak: DHA