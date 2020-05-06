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Türkiye'nin aile istatistikleri (2)

Türkiye'nin aile istatistikleri (2)
06.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:00

Türkiye'de 18 yaş ve üstündeki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl yüzde 74,1 olarak belirlendi.

Türkiye'de 18 yaş ve üstündeki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl yüzde 74,1 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2019" bülteni yayımlandı.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl yüzde 74,1 oldu. Erkeklerin yüzde 79,5'i, kadınların da yüzde 68,8'i kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini bildirdi.

Çocuk İşgücü Anketi'nin 2019 dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, 5-17 yaş grubunda olan çocuklar içinde ev işlerinde ailesine yardımcı olanların oranı yüzde 45,5 oldu. Bu oran erkek çocuklarında yüzde 40, kız çocuklarında yüzde 51,3 olarak hesaplandı.

Ev işlerinde ailesine yardımcı olan çocukların yüzde 43,5'i hane için alışveriş yapma, çamaşır-bulaşık yıkama, ütü yapma, yemek pişirme, ev eşyalarının temizliği gibi işlerde, yüzde 23,2'si hanede kendinden küçük çocukların bakımında, yüzde 5,4'ü ise hanedeki yaşlı/engelli/hasta bir yakınının bakımında ailesine destek sağladı.

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl hanelerin yüzde 88,3'ü evden internete erişim imkanına sahip oldu. Bu oran 2004'te yüzde 7 idi.

Hanelerde taşınabilir bilgisayar (dizüstü, tablet, netbook gibi) bulunma oranı 2004'te yüzde 0,9 iken 2019'da yılında yüzde 48,7'ye, cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı 2004'te yüzde 53,7 iken geçen yıl yüzde 98,7'ye çıktı. İnternete bağlanabilen televizyon bulunma oranı 2013'te yüzde 7,3 iken geçen yıl yüzde 37,7'ye ulaştı.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırı incelendiğinde, yoksulluk sınırının altında yaşayan bireylerin oranının 2018'da yüzde 21,2 olduğu kayıtlara geçti.

Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının yüzde 12,8'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı gözlendi.

Ortalama ideal çocuk sayısı 2,8 oldu

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 sonuçlarına göre, kadınların tam istediği sayıda çocuk sahibi olması mümkün olsaydı hayatları boyunca kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri incelendiğinde belirtilen ortalama ideal çocuk sayısının kadınlar için 2,8 olduğu kayıtlara geçti.

ADNKS sonuçlarına göre, 2019'da Türkiye'de toplam 22 milyon 876 bin 798 çocuk içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 268 bin 843, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 81 bin 239, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 649 olduğu görüldü.

Cinsiyete göre incelendiğinde, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 137 bin 733, kız çocuk sayısının 131 bin 110, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 41 bin 400, kız çocuk sayısının 39 bin 839, hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2 bin 394, kız çocuk sayısının 2 bin 255 olduğu tespit edildi.

Hane halkı bütçe araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,7 ile konut ve kira harcamaları aldı. Bunu yüzde 20,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, yüzde 18,3 ile ulaştırma harcamaları takip etti.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı ise yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,3 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,9 ile eğlence ve kültür aldı.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde bireylerin yüzde 59'unun oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 25,2'sinin ise kiracı olduğu görüldü.

Bireylerin yüzde 39,6'sının 2018 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 36,2'sinin sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve benzeri nedenlerle sorunla karşılaştığı ve yüzde 24,8'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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