Türkiye'nin aile istatistikleri (1)

Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü geçen yıl 3,35 kişi oldu.

Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü geçen yıl 3,35 kişi oldu. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,11 kişi ile Şırnak olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2019" bülteni yayımlandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. Bu açıdan bakıldığında geçen yıl ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,35 kişi oldu.

İllere göre incelendiğinde, 2019'da ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 6,11 kişi ile Şırnak olarak kayıtlara geçti. Şırnak'ı 5,39 kişi ile Hakkari ve 5,38 kişi ile Şanlıurfa izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,63 kişiyle Çanakkale oldu. Bu ili, 2,68 kişi ile Eskişehir ve 2,71 kişi ile Balıkesir illeri takip etti.

Türkiye'de tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2019'da yüzde 65,1'e geriledi. Tek kişilik hanehalklarının oranı ise 2019 yılında yüzde 16,9'a ulaştı. Bu oran, 2014'te yüzde 13,9 düzeyindeydi.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2019 yılında yüzde 15 olarak gerçekleşti. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı ise yüzde 3'e yükseldi. Bu oran 2014'te yüzde 2,1 idi. Çekirdek aile, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanıyor.

En yüksek tek kişilik hanehalkı oranı Tunceli'de

Geçen yıl, tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 26,4 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 25,7 ile Giresun, yüzde 25,6 ile Gümüşhane izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9,4 ile Diyarbakır olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'ı yüzde 9,8 ile Van ve Batman takip etti.

Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı en yüksek il yüzde 72,9 ile Osmaniye olurken, diğer yüksek oranlı iller ise yüzde 72,1 ile Kayseri, yüzde 71,1 ile Gaziantep olarak sıralandı. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il yüzde 54,3 ile Tunceli olarak belirlendi. Bunu yüzde yüzde 54,9 ile Artvin ve yüzde 55,7 ile Kastamonu izledi.

Hanehalklarının yüzde 9,2'si tek ebeveyn ve çocuklu

Türkiye'de 2019 yılında toplam hanehalklarının yüzde 9,2'sini tek ebeveyn ve çocuklu hanehalkları oluşturdu. Toplam hanehalklarının yüzde 2'sini baba ve çocuklardan, yüzde 7,2'sini ise anne ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 11,2 ile Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu ili, yüzde 11 ile Adana, yüzde 10,9 ile Malatya izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 6,8 ile Ardahan ve Tokat, yüzde 6,9 ile Kars, Nevşehir, Bitlis ve Bayburt oldu.

Anne ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 8,9 ile Bingöl, yüzde 8,7 ile Adana ve yüzde 8,6 ile İzmir, en düşük olduğu iller ise yüzde 4,8 ile Ardahan, yüzde 5,2 ile Burdur, Tokat ve Bayburt, yüzde 5,3 ile Kars ve Yozgat olarak belirlendi.

Baba ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 3,4 ile Kilis, yüzde 3,2 ile Gümüşhane ve yüzde 2,9 ile Malatya, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,4 ile Nevşehir ve yüzde 1,5 ile Kayseri oldu.

Geniş aileler en çok Şırnak'ta

Öte yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il 2019'da yüzde 28 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı yüzde 26,4 ile Hakkari ve yüzde 23,1 ile Batman takip etti.

Geniş aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9,3 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili, yüzde 10,1 ile Çanakkale, yüzde 10,6 ile Balıkesir izledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA