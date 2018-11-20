AİHM'nin Kararı Sonrası Selahattin Demirtaş Serbest Kalacak mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar verdi. Bu kararın ardından 'AİHM'in verdiği kararı Türkiye uygulamak zorunda mı?' sorusu akıllara geldi. Herkes bu sorunun cevabını beklerken, AİHM'in 2017 yılında yayınladığı raporda, Türkiye'nin uygulaması gereken bin 384 kararın olduğunu açıklamıştı.

UYGULANMAYI BEKLEYEN KARARLARIN SAYISI DÜŞÜYOR

AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından her yıl veriler alınarak AİHM Kararlarını Uygulama Raporu yayınlanıyor. Her yıl yayınlanan rapora göre Türkiye 2015 yılında, AİHM kararlarından bin 500'ünün gereğini yerine getirmedi. AİHM Kararları Uygulama Bölümü'nün Türkiye için hazırladığı ülke raporuna göre, 2016 yılının sonunda Türkiye'nin uygulaması gereken AİHM kararlarının sayısı bin 430'du. 20 Temmuz 2017 tarihinde yayınlayan rapora göre ise bu sayı bin 384'e düştü.

TÜRKİYE'NİN KARAR UYMAMA GİBİ HAKKI VAR MI?

Konuyla ilgili olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddenin 1. fıkrası şu şekilde:

"Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme'nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler."