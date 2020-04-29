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Türkiye'nin ahududu üretim merkezinde çiftçilere 125 bin fidan dağıtıldı

Türkiye'nin ahududu üretiminin neredeyse tamamının yapıldığı Bursa'da "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında çiftçilere 125 bin fidan dağıtıldı.

Türkiye'nin ahududu üretim merkezinde çiftçilere 125 bin fidan dağıtıldı
29.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:42

Türkiye'nin ahududu üretiminin neredeyse tamamının yapıldığı Bursa'da "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında çiftçilere 125 bin fidan dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, polka cinsi ahududu fidanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri dikkate alınarak belediyeye bağlı Tarım AŞ görevlileri tarafından çiftçilerin evlerine kadar götürüldü.

Türkiye'nin ahududu üretiminin yüzde 96'sının gerçekleştirildiği kentte, "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında yıl sonuna kadar yaklaşık 200 dekar yeni ahududu bahçesi tesis edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgın nedeniyle çiftçilerle bir araya gelip fidan dağıtımı yapamadıklarını ancak hasat zamanında çiftçilerle buluşacağını belirtti.

Bursa'nın "tarım şehri" kimliğini öne çıkaracak yatırımları sürdürdüklerini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz iç pazarın tüm ihtiyacını şehrimizin üreticileriyle karşılayarak, ahududu ithalatının önüne geçmek. Türkiye, yılda 30 bin ton ahududu ithal ediyor ve bunun için yaklaşık 72 milyon avro harcıyor. Bu açıdan bakarsak hem üretici hem kent hem de Türkiye kazanacak. Yıl sonuna kadar 275 bin ahududu fidanını toprakla buluşturmuş olacağız. Kaliteli, verimi ve dayanımı yüksek ürün üretimini artırarak, ahududu ithalatının önüne geçmeyi ve daha sonra da ihracatı hedefliyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz fidanların toplam maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. Kalan kısmının yarısını ilk hasatta diğer yarısını bir sonraki seneki hasattan sonra alıyoruz. Yani çiftçimizi hem sübvanse ediyor hem de finansman olarak da destekliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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