Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Spor Bakanı Dare ile görüştü - Haberler
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Spor Bakanı Dare ile görüştü

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Spor Bakanı Dare ile görüştü
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Gençlik ve Spor Geliştirme Bakanı Sunday Dare ile görüştü.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Gençlik ve Spor Geliştirme Bakanı Sunday Dare ile görüştü.

Büyükelçi Bayraktar ile Dare, başkent Abuja'da, Türkiye'nin büyükelçilik binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2021'deki Nijerya'ya ziyareti sırasında imzalanan gençlik iş birliği anlaşmasının hayata geçirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, iki ülke arasında yakın diyalog sürdürme isteği vurgulandı.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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