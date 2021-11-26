Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Senatosu Başkanı Lawan ile görüştü

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Senatosu Başkanı Ahmad Lawan ile görüştü.

Büyükelçi Bayraktar ile Lawan, başkent Abuja'daki Senato binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Nijerya arasındaki parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Bayraktar görüşmede, Temsilciler Meclisi'nde Türk Dostluk Grubu kurulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin önemli bir seviyeye geldiğinin altını çizen Bayraktar, karşılıklı ziyaretlerini de artırılması gerektiğini söyledi.

Lawan ise Türkiye ile her alanda iş birliğine önem verdiklerini işaret ederek, güvenlik alanında Türkiye'nin tecrübelerinin Nijerya için önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik olarak da önemli bir ülke olduğunu belirten Lawan, Türkiye'nin Nijerya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek iki ülke ticari bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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