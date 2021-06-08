Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Sanayi Bakanı Adebayo ile görüştü
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Sanayi Bakanı Adebayo ile görüştü

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Sanayi Bakanı Adebayo ile görüştü
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Otunba Richard Adeniyi Adebayo tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Otunba Richard Adeniyi Adebayo tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Bakan Adebayo, başkent Abuja'daki Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı yetkililerinin ve Büyükelçilik mensuplarının da hazır bulunduğu görüşmede Bayraktar, 5'inci Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısını en kısa sürede Türkiye'de düzenlenmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye ve Nijerya arasında ticaret ve yatırımların potansiyelinin yüksek olduğunu altını çizen Bayraktar, halihazırda bu potansiyelin gerisinde kalındığını, bu potansiyeli yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Bayraktar, KEK toplantısı vesilesiyle iki ülke arasındaki halihazırda müzakereleri süren anlaşmaların da neticelendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bakanı Adebayo ise Nijerya ve Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü ve D8 üyesi olduğunu anımsatarak, iki ülke arasında ilişkilerin iyi düzeyde seyrettiğini söyledi.

Adebayo, KEK toplantısının gerçekleşmesini istediklerini, anlaşmaların sonuçlandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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