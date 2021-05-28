Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama tarafından kabul edildi
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Bakan Onyeama, başkent Abuja'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelerek, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.

Büyükelçi Bayraktar, görüşmede, Türkiye'nin üst düzey yetkililerinin yakın zamanda Nijerya'ya ziyaret gerçekleştirmek istediğini belirtti.

İki ülke dışişleri bakanlıklarının ilişkileri güçlendirmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına önem verdiğini söyledi.

Bayraktar, Onyeama'yı Antalya'da 18-20 Haziran'da Antalya Diploması Forumu'na davet etti.

Onyeama, Türkiye'nin yakın dönemde tamamladığı büyük altyapı projelerini, Nijerya ve Afrika kıtasındaki yatırımlarını yakından takip ettiklerini ve etkilendiklerini ifade etti.

Nijerya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttırılması gerektiğinin altını çizen Onyeama, Nijerya'da yapılacak altyapı projelerine Türk firmalarının da katılmasını arzu ettiklerini anlattı.

Onyeama, Büyükelçi Bayraktar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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