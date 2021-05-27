Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Polis İşleri Bakanı Dingyadi tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Polis İşleri Bakanı Maigari Dingyadi tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Polis İşleri Bakanı Maigari Dingyadi tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Bakan Dingyadi, başkent Abuja'daki Polis İşleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Büyükelçilik İkinci Katibi Alper Haner ve İçişleri Bakanlığı Müşaviri Murat Alkan'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki güvenlik konuları ele alındı.

Büyükelçi Bayraktar görüşmede, iki bölgesel güç olan Nijerya ve Türkiye'nin pek çok benzerlikler barındırdığını, iki ülkenin de farklı güvenlik tehditleriyle eş zamanlı mücadele yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'nin terör ve suç örgütleriyle mücadelede önemli tecrübeler elde ettiğini ve bu tecrübeleri Nijerya'yla paylaşmaya hazır olduğunu aktaran Bayraktar, iki ülke arasındaki Güvenlik İş Birliği Anlaşması'nın bir an önce imzalanmasını arzuladıklarını ifade etti.

Bakan Dingyadi de Nijerya'nın zor dönemden geçtiğinin altını çizerek vakitlice gerçekleşen ziyaretten dolayı şükranlarını sundu.

Nijerya ile Türkiye arasındaki mevcut iş birliğinin güvenlik alanında da tesis edilmesini arzuladıklarını vurgulayan Dingyadi, Güvenlik İş Birliği Anlaşması'nın imzalanmasını yakından takip edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu