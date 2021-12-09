Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.

Bayraktar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde tercihlerini yaptı.

Yılın fotoğrafı olarak tercihini "spor" kategorisinde yer alan ve Şebnem Coşkun tarafından çekilen "Kadınlar için daldı" karesinden yana yapan Bayraktar, göğüs kanseri için farkındalık yaratmanın önemli bir konu olduğunu belirtti.

Büyükelçi Bayraktar, "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'a ait "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "yaşam" kategorisinde ise İsmail Kaplan'a ait "Mutluluk gözyaşları" başlıklı kareleri favori fotoğrafları olarak oyladı.

Bayraktar, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden çok değerli ve güzel olduğunu altını çizerek, "Fotoğrafları seçmekte epey zorlandım. Hepsi birbirinden anlamlı, önemli ve çok güzel fotoğraflar." dedi.

Tüm oylarını kadınların hikayesini anlatan fotoğraflara kullandığını anlatan Bayraktar, bu fotoğraflara bakıldığında Türk kadının geldiği önemli noktayı gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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