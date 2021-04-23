Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, 23 Nisan'da koltuğunu Nijeryalı Meryem'e devretti

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu Nijerya-Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Muhammed Gummi'nin kızı Muhammed Meryem'e bıraktı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle koltuğunu Nijerya-Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Muhammed Gummi'nin kızı Muhammed Meryem'e bıraktı.

Büyükelçi Bayraktar, makamında kabul ettiği Türk ve Nijeryalı çocukların bayramlarını kutladı.

Büyükelçiden koltuğu devralan 12 yaşındaki Meryem, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın başka bir ülkede eşi benzeri olmayan ve her yıl dünya çocuklarıyla paylaşılan özel bir bayram olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın ayrıca Türkiye'nin ulusal egemenliğine kavuştuğu tarih olduğuna da işaret eden Meryem, bugünün büyüklerinin, sonraki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilere de değinen Meryem, "İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlü olması için, Nijerya'dan daha çok öğrenci Türkiye'ye gidebilir. Türkiye'den de daha çok iş adamı buraya gelebilir." dedi.

Meryem, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu