Türkiye'nin ABD'ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı hedefi 1 milyar dolar
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Türkiye'nin ABD'ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı hedefi 1 milyar dolar

Türkiye'nin ABD'ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı hedefi 1 milyar dolar
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, sektör olarak ABD'ye ihracatı 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, sektör olarak ABD'ye ihracatı 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Terci, yaptığı yazılı açıklamada, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliğinin paydaşlığında iki senedir devam eden ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen "Turquality" projesiyle ABD'de kuru meyve, su ürünleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünlerinin tanıtımına devam ettiklerini belirtti.

ABD'nin yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık ithalatının 160 milyar dolarlık kısmının gıda ürünlerinden oluştuğunu vurgulayan Terci, şunları kaydetti:

"Türkiye geçen yıl ABD'ye 970 milyon dolar gıda ihracatı gerçekleştirdi. 2023'te bu rakamı 1,5 milyar dolara çıkarmayı istiyoruz. Sektör olarak ise bitkisel yağlardan, baharatlara, haşhaş susam gibi yağlı tohumlardan şekerli mamullere, baklagillerden kahveye kadar geniş ürün yelpazemizle ABD'ye ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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