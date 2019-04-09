Türkiye'nin ABD'ye Gıda İhracatı Turquality Projesiyle Artacak

Dünya'nın en büyük gıda tüketicisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık 150 milyar dolarlık gıda ithalatından 1 milyar dolarlık pay alan Türk gıda sektörü, ABD pazarına yönelik gıda ihracatını arttırmak için Turquality Projesi başlattı.

ABD pazarında Türk gıda ürünlerini tanıtmak ve ihracatını arttırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen 'Türk Gıda Ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında tanıtılmasına yönelik Turquality Projesi' çalıştayı Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapıldı.

ABD'ye yönelik Turquality Projesi'nde, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği güçlerini birleştirdi.

Çalıştayda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep; "ABD'nin gıda pazarının büyüklüğü 740 milyar dolar. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 Milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında, Türkiye lehine önemli fırsatlar barındıran alanlardan birisi de şüphesiz gıda ticaretidir. Dolayısı ile bu pazarda gerçekleştireceğimiz çalışmalara büyük önem atfediyoruz" diye konuştu.

Turquality projeleri ve URGE projelerine büyük önem vermeye başladıklarını belirten Celep, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak ihracatçılarımıza öncülük edecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gıda sektörleri adına birçok ülkede çeşitli proje ve faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda, önemli birçok fuara milli katılım organizasyonları gerçekleştirmekle birlikte, son dönemde, Turquality projeleri ve URGE projelerine büyük önem vermeye başladık. Dünya'nın hemen hemen her bölgesinde Yürüttüğümüz bu faaliyetlerle, bir yandan mevcut pazar paylarımızı artırırken bir yandan da yeni pazarlara güçlü bir şekilde giriş yapmayı planlıyoruz. Bugün, gıda harcamaları 740 Milyar dolar olan ABD pazarındaki payımızı artırmaya yönelik başlatmış olduğumuz Turquality Projesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu pazarda gerçekleştireceğimiz çalışmalara büyük önem atfediyoruz. ABD pazarında tanıtım faaliyetlerine başlamadan önce, pazarı ihracatçılarımıza tanıtmak ve pazara uygun bir tanıtım stratejisini hep birlikte oluşturmak için bir aradayız" şeklinde konuştu.

Tanıtım faaliyetlerinin amaçları ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağına ilişkin yol haritasının en başında ihracatçılar tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak sadece bölgemize değil tüm ihracatçılarımıza katkılar sunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Faaliyetlerimizi İhracatçılarımız adına değil ihracatçılarımızla birlikte yürütmek üzere kurguluyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Tanıtım faaliyetleri elbette çok önemli, ancak bu faaliyetler sonrasında oluşturulan olumlu havanın ticarete yansıması için ihracatçılarımızın bu süreçlere sağlıklı bir biçimde adapte edilmesi gerekiyor. Dolayısı ile tanıtım faaliyetlerinin amaçları ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağına ilişkin yol haritasının işin en başında bizim tarafımızdan ve ihracatçılar tarafından bilinmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Projenin sadece bölge için değil bütün Türkiye için çıktılar sağlayacak şekilde yürütüldüğünü bildiren İşbırakmaz, "Gıda sektörleri adına ABD pazarında gerçekleştireceğimiz tanıtım projemizi bu bakış açısı ile kurguladık. İşin en başında işletmeden son tüketiciye kadar olan süreci derinlemesine analiz ettik ve üyelerimize başka hiçbir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymayacak şekilde, ihtiyaç duydukları verileri en başta sunacağız. Dolayısı ile hem biz daha doğru bir tanıtım stratejisi ile faaliyetler gerçekleştiriyor olabileceğiz hem de üyelerimiz faaliyetlerimizin olumlu çıktılarını kısa sürede somut ticari süreçlere dönüştürebilecekler. Bu noktadan hareketle, sadece bir tanıtım projesi başlatmaktan öte tüm sektörler tarafından başvurulabilecek bir 'hedef pazar belirleme ve tanıtım stratejisi oluşturma' modeli geliştirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. TİM bünyesinde faaliyetlerini yürüten birliklerimizin tümü ve diğer Kurum/kuruluşlarla proje çıktılarımızı paylaşmaktan mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra, ABD gıda pazarı ile ilgili analiz çalışmasını yürüten Eurmonitor firmasının temsilcileri gerçekleştirdikleri derin analizin sonuçlarını 5 kişilik bir ekiple EİB üyeleriyle paylaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında Japonya, 2017 yılında ise Güney Kore'ye yönelik gıda ihracatını arttırmak amacıyla Turqualiyt Projesi başlatmıştı. Projesi sonrasında Türkiye'nin Japonya'ya gıda ürünleri ihracatı 2018 yılı sonunda yüzde 27'lik artışla 118 milyon dolara yükselirken, Güney Kore'ye yaptığı gıda ihracatı ise; yüzde 73'lük artışla 22 milyon dolardan 38 milyon dolara çıkmıştı. Japonya ve Güney Kore'ye yapılan gıda ürünleri ihracatının yüzde 35'ini oluşturan 55 milyon dolarlık kısmını Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA