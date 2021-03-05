"Türkiye'nin ABD'ye Bakışı İlişkileri Zorluyor"
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"Türkiye'nin ABD'ye Bakışı İlişkileri Zorluyor"

05.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:53

Alman Marshall Fonu Türkiye uzmanı Jonathan Katz, Biden yönetimiyle Ankara'nın birlikte çalışma fırsatının olduğunu; ancak Türkiye'de iç siyasette kullanılan ABD karşıtı söylemin ilişkileri zorladığını belirtti.

Alman Marshall Fonu Türkiye uzmanı Jonathan Katz, Biden yönetimiyle Ankara'nın birlikte çalışma fırsatının olduğunu; ancak Türkiye'de iç siyasette kullanılan ABD karşıtı söylemin ilişkileri zorladığını belirtti

'Türkiye'nin ABD'ye Bakışı İlişkileri Zorluyor'

Kaynak: DailyMotion.com

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