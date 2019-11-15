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“Türkiye’nin ABD’deki en yakın dostu Trump”

"Erdoğan'ın başarısı" olarak nitelendirdiği Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendiren risk analisti Saruhan Hatipoğlu'na göre Erdoğan 'İttifakımız devam ediyor, artık iş konuşalım' mesajı verdi.

15.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:17
“Türkiye’nin ABD’deki en yakın dostu Trump”

"Erdoğan'ın başarısı" olarak nitelendirdiği Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendiren risk analisti Saruhan Hatipoğlu'na göre Erdoğan 'İttifakımız devam ediyor, artık iş konuşalım' mesajı verdi. Hatipoğlu, Türkiye'ye karşı ciddi yaptırımlar bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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