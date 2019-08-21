Türkiye'nin AB ülkeleri arasında iş gücü maliyeti ve asgari ücretteki son durumu

21.08.2019 19:30

Alman otomotiv devi Volkswagen'nin yeni fabrikasına ev sahipliği yapabilmek için Türkiye ve Bulgaristan yoğun çaba harcarken, iş gücü maliyeti faktörü öne çıkıyor.



Fabrikaya ev sahipliği noktasında Türkiye'nin adı öne çıkarken, Bulgaristan da iddiasını koruyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin son yıllarda ulaştığı finansal istikrar, ekonomi politikasının öngörülebilirliği ve ucuz iş gücü maliyetine vurgu yaptı. Euronews.com'da Görüntüle