Türkiye'nin 80 iline yerel tohum dağıtımı 1 Şubat'ta başlıyor

MUĞLA (İHA) - 'Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezini kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezi envanterine bugüne kadar 958 çeşit tohum kaydedildi.

Yerel tohum merkezinde tohumların hastalık analizleri yapılarak sağlıklı tohumların dağıtımı yapılıyor. 1 Şubat tarihinden itibaren 2021 yılının yaz sezonunda üretilen 113 çeşit tohumun internet sitesi üzerinden dağıtımına başlanıyor. Kanun gereği her aileye ihtiyaç miktarı kadar tohumun verildiği yerel tohum dağıtımında vatandaşlar, yereltohum.mugla.bel.tr adresindeki Tohum talep formunu doldurarak tohum talebi oluşturabilir. Domatesten bibere, patlıcandan kavun karpuza kadar toplam 113 çeşit tohumun dağıtımı 1 Şubat 2022 Salı gününden itibaren başlıyor.

10 milyon yerel tohum dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinden bu güne kadar Türkiye'nin 80 iline 10 milyon dağıtıldı. Her geçen yıl başvuruların arttırdığı yerel tohum merkezinde yetiştirilen tohumlar Türkiye'nin 80 ilinde üretime dönüşüyor. - MUĞLA