Türkiye'nin 8. büyük mahallesine yakışacak meydan

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan projeyle, Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı baştan aşağı yenilenecek. Modern kent dokusuna uygun hale getirilecek olan meydan, barındırdığı unsurlarla daha fonksiyonel bir konuma kavuşacak.

Yaklaşık 84 bin nüfusu ile Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin ise 8. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'ndeki 20 bin metrekarelik alanda yapılacak çalışmayla bölgenin çehresi baştan aşağı değişecek ve daha fonksiyonel bir meydan oluşturulacak.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplam 19 milyon liralık bir yatırım gerçekleştireceklerini hatırlatarak, "Mevlana Mahallemiz, yaklaşık 84 bin nüfusuyla Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin de 8. büyük mahallesi konumunda. Burada Anayurt Meydanı olarak bilinen meydanda, kapsamlı bir değişim gerçekleştirmek amacıyla önce ulusal çapta bir proje yarışması düzenledik. Kazananın belli olmasının ardından da ihalemizi yaptık. Sıra artık yapım çalışmalarına geldi. Hayata geçireceğimiz projeyle Mevlana Mahallesi Anayurt Meydanı hem görsel açıdan zenginlik kazanacak, hem de daha kullanışlı hale gelecek. Şimdiden Mevlana Mahallemize ve de Talasımıza hayırlı olsun" dedi.

İçerisinde bilgi ve kültür evi, amfi, cami, şadırvan, büfeler, kafeterya, muhtarlık ve abonman dolum merkezi ile fatura ödeme noktalarının yer alacağı proje kapsamında kentsel tasarım ve peyzaj düzenleme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Hayata geçirilecek olan projeyle Turgut Özal Caddesi ile Cemil Baba Caddesi'nin kesiştiği, içerisinde Selçuklu Kültür Evi'nin de bulunduğu alan yeniden düzenlenerek daha fonksiyonel ve görsel zenginlik içeren bir meydan haline getirilecek. - KAYSERİ