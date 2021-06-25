Türkiye'nin 7'nci AVM kütüphanesi açıldı

İstanbul Kağıthane'de Türkiye'nin 7'nci alışveriş merkezi kütüphanesi açıldı.

Kağıthane 'de Türkiye 'nin 7'nci alışveriş merkezi kütüphanesi açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, binlerce kitabın bulunacağı dijital bir kütüphane müjdesi de verdi.

Ankara, Eskişehir, Malatya ve İstanbul'daki bazı alışveriş merkezlerinde yer alan AVM kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin 7'nci, İstanbul'un 3'üncü kütüphanesini Kağıthane'de bulunan Axis AVM'de açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleşen kütüphanenin açılışında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da yer aldı.

Ders çalışma ve kitap okuma için özel alanların yaratıldığı AVM kütüphanesi, söyleşilere, imza günlerine ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

"GENÇLERİMİZ DERS ÇALIŞACAK ALAN ARIYOR"

Gençlerin ders çalışacak alan aradığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "10-15 sene önce liseli bir grup, ders çalışacak yer istediğini söyledi, tereddüt ettim. Bu fikrin peşine düştüm. Kütüphaneye ihtiyaç var mı sorusunun cevabını aradım. Kafelere ders çalışmaya giden ciddi ekip var. Sanılanın aksine dijital dünya işi çoğaltmış. Dijitalleşme ile herkes bir şeyler okumaya başladı ve aslını görmek için merak ediyor. Türkiye'de bin 300 kütüphane var. Beyoğlu'ndan Adıyaman'a hepsi dolu. Gençlerimiz ders çalışacak alan arıyor" dedi.

DİJİTAL KÜTÜPHANE MÜJDESİ

Dijital kütüphane yapacaklarını da söyleyen Demircan, "Bir dijital kütüphane kurduk. Binbir eserle başlayacağız. Bilgisayardan cep telefonundan binlerce kitabın taşınacağı dijital zeminler oluşturduk. Bu mekanlardan uzaklaştığımız anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

YAPILACAK BÜYÜK YAPILARA KÜTÜPHANE DE DÜŞÜNÜLEBİLİR

AVM'lerde yapılan kütüphaneler için ücret ödemediklerini, sadece kitap ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Demircan, "Bunun elzem bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. İlerde yapılan büyük yerlere kütüphane de düşünülebilir. Bu gençlerin sessizce ders çalışması için gidecekleri yerlere ihtiyaç var. Ben hangi yaşta olursa olsun insanların kitapla fiziki yakınlıklarının kıymetli olduğu taraftarıyım. AVM yönetimlerinde ricam, kültürel faaliyetlere önem vermeleri. Kültürümüzü yayma ve gençlerimizi buraya koymak bizim sosyal sorumluluğumuz. Bu sene sonunda 15-20 kütüphane yapalım, sonrasında geometrik büyüsün istiyoruz" dedi.

HER YERE KİTAP ULAŞTIRMAK GEREKİYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü ise Coşkun Yılmaz ise insana ulaşmayan hiçbir gayretin manası olmadığını vurguladı. Yılmaz, "Kitap, kütüphane ve mekan bunların hepsinin hedefi insan. İnsana ulaşmayan hiçbir gayretin manası yok. AVM kütüphanelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Her yere kitap, her yere kütüphaneyi ulaştırmak lazım. AVM kütüphanelerinin Türkiye kültür tarihinde yeni ve gelişmeleri dikkate alan bir sayfa olacağına inanıyorum. Sermayenin rengi kültür paranın aktığı yer sanat olsun" diye konuştu.

GENÇLERİN KÜTÜPHANE TALEBİ ÇOK FAZLA

Kaymakam Mustafa Koç, dijitalleşmenin okumadaki olumsuz etkilerini azaltmak adına bu projenin çok anlamlı olduğuna dikkat çekti.

Gençlerin kütüphane talebinin çok fazla olduğunu belirten Mevlüt Öztekin de, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çok güzel bir çalışma oldu. Gençlerimizin kütüphane talebi çok fazla. Gençlerimiz yoğun şekilde kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜR SANAT FALİYETLERİNE DESTEK VERİYORUZ"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da yaptığı konuşmada, "Kütüphanemizle AVM yaşam ve kültür merkezi de olacak. Biz her zaman kazancımızı milletimizle paylaşmaktan mutluluk duyduk. Kültür sanat faaliyetlerine elimizden geldiğince destek olmaya gayret ettik. Bizim irfan geleneğimizin sonucu budur. Kütüphane izin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

- Karaköse

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe Karaköse