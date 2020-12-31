Türkiye'nin 6'ncı AVM kütüphanesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye 'nin 6'ncı alışveriş merkezi kütüphanesini okurların hizmetine sundu. Sultangazi'de gerçekleştirilen açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bakanlık olarak kültürü herkesin ayağına getirmekten mesulüz. AVM'de bir sürü alandan biri kütüphane olmalı. Bütün AVM'ler bunu kendi duyarlılıklarıyla yapsınlar istiyoruz. Kütüphaneler yetmez, bundan sonra sanat atölyelerinin olduğu mekanları da düşünmek gerekiyor. Her şey gençler ve toplum için" dedi.

Ankara, Eskişehir, Malatya ve İstanbul'da bazı alışveriş merkezlerinde yer alan AVM kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sultangazi Belediyesi'nin desteğiyle yeni kütüphane Vega İstanbul AVM'de açıldı.

Açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın yaptığı kütüphanenin açılışına Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, NATA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaşı katıldı.

AVM'de yer alan kütüphanenin etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.

DEMİRCAN: KÜLTÜR MİRASI ESERİMİZ ÇOK FAZLA

Kültür denildiğinde iki temel dinamik olduğuna dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı açılış konuşmasında, "Somut miras tarihimizde medeniyetlerimizin bize bıraktığı tarihi mekanları korumak ve yaşatmaktır. Onlar geçmiş medeniyetin, bize bıraktığı mirasın en kıymetli hazinesidir. Kültür bakanlığı tam anlaşılmada binlerce eseri restore ediyor, onları hayata kazandırıyor. Vakıflar genel müdürlüğü de ciddi çalışmalar yapıyor. Anadolu medeniyetler açısıdan çok zengin. Kültür mirası eserimiz çok fazla. Onlara bakan genç nesil oradan ilham alarak geleceğin şehirlerini inşa ediyor. Yeni öğrettiğimiz her şey, yeni hayatı belirleyecek" diye konuştu.

KİTAPLARI HAYATA KATMANIN YÖNTEMİ TİYATRO, SİNEMA VE MÜZİK

Duygu dünyasının kitaplara yazıldığını söyleyen Demircan, yaklaşık 200 bine uakın yazma eser olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün teknik bilgilerin hepsi kitaplarda. Kitapları hayata katmanın yöntemi tiyatro, sinema ve müziktir. Kitaplar hafızamızın biriktiği yerler. Bütün şehir medeniyetlerin de cami, tekke, medrese, kütüphane ve çarşı vardır. İnsan oğlu buraları görecek ve birikimi buradan alacak."

ÇOCUKLARIN DERS ÇALIŞACAKLARI ORTAMA İHTİYACI VAR

Çarşıların yeni dünyasının AVM'lerle şekillendiğini söyleyen Demircan, "Çağımız insanı konfor istiyor. Bakanlık olarak kültürü herkesin ayağına getirmekten mesulüz. İnsanın olduğu her yere kendi kültürümüzü taşımak zorundayız ülke genelinde bin 200den fazla bizim kütüphanemiz var. Okulları da kattığımızda 33 bin kütüphane var. Çarşı şehrin merkezini aldı. İstanbul'da 100'ün üzerinde, Türkiye'de ise 500 civarında AVM var. 80 milyonun 50 milyonuna hitap ediyor. Kütüphaneler de dolup taşıyor. Özellikle lise çağında çocuklarımız ders çalışacağı alana ihtiyaç duyuyor" diye konuştu.

KÜTÜPHANELERİN YANINA SANAT DA GELMELİ

Avm'de bir sürü alandan birinin de kütüphaneler olması gerektiğine vurgu yapan Ahmet Misbah Demircan, "Kütüphanenin yanına sanat da gelmeli. Tiyatro herkes için lazımdır. Kendini ifade etmek, aktarmak için tiyatro bir beden dili eğitimidir. Her yavrumuzun tiyatro eğitimi alıp, müzik enstrümanı çalması lazım. Kültür ve sanat bu süreçte kişisel hayatta çok kıymetlidir. Bütün AVM'ler bunu kendi duyarlılıklarıyla yapsınlar istiyoruz. Kütüphaneler yetmez bundan sonra sanat atölyelerinin olduğu mekanları da düşünmek gerekiyor. Her şey gençler ve toplum için. Yeni kütüphane Sultangazi'ye güzellikler getirsin" ifadelerini kullandı.

KİTABIN HAYATIN ODAK NOKTASI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLUYORUZ

Kütüphanenin AVM'de olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise "Bir hayatın olduğu AVM'de, kitabın da hayatın odak noktası olduğunu göstermiş oluyoruz. Kitap hayatımızın odak noktasında, her zaman yanı başımızdadır. Medeniyet kodumuzda kitabın yeri de ayrı. 900 yıllık kütüphane serüveni olan bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizler de burada böyle bir kütüphaneyle iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tohumlar burada fidana dönüşecek" dedi.

- Karaköse

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe KARAKÖSE