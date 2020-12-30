Türkiye'nin 6'ncı alışveriş merkezi kütüphanesi yarın "Vega İstanbul AVM"de açılacak
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Türkiye'nin 6'ncı alışveriş merkezi kütüphanesi yarın "Vega İstanbul AVM"de açılacak

30.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:40
Türkiye'nin 6'ncı alışveriş merkezi kütüphanesi yarın

Türkiye'nin 6'ncı alışveriş merkezi kütüphanesinin açılışı, yarın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 6'ncı alışveriş merkezi kütüphanesinin açılışı, yarın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Nata Vega Outlet AVM, Subayevleri Vega AVM, Eskişehir'de Vega Outlet AVM, Ümraniye Akyaka Park AVM ile Malatya Park AVM'lerinin ardından Vega İstanbul AVM kütüphanesi, İstanbul Sultangazi Belediyesinin desteğiyle ???????yarın saat 12.00'de okurların hizmetine sunulacak.

Açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından yapılacak kütüphane, edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

258 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek Vega İstanbul AVM Kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar, başka bir AVM kütüphanesine iade edilebilecek.

25 AVM yönetimiyle görüşmeler devam ediyor

Bakanlık ayrıca, alışveriş merkezlerinde kütüphane sayısını artırmak için 25 AVM yönetimiyle de görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan, 20 milyonun üzerinde kitap ve 57'si gezici olmak üzere bin 264 kütüphane ile okuma kültürünün yurt genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüten Bakanlık, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi, bilgiye erişimin yaygınlaştırılması, kültür ve fikir ürünlerinin derlenmesi ile koruma altına alınması ve toplumun hizmetine sunulması misyonuyla da önemli projelere imza atıyor.

Bu kapsamda, havaalanı, gar ve alışveriş merkezi kütüphaneleri ile yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeyi ve okuma oranlarını artırmayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, alışveriş merkezlerinin bu konudaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine de fırsat sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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