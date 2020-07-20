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Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunda Trabzon'dan iki firma yer aldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında Trabzon'dan iki firmanın yer aldığını bildirdi.

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunda Trabzon'dan iki firma yer aldı
20.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:12

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında Trabzon'dan iki firmanın yer aldığını bildirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinin bir süre önce ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, TTSO üyesi Özgün Gıda Sanayi ile Arslantürk Tarım Ürünleri firmalarının listede yer aldığı ifade edildi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listenin, üretimden net satışlara göre oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre 2019 yılında Özgün Gıda 699 milyon 329 bin lira, Arslantürk Tarım Ürünleri ise 621 milyon 842 bin lira üretimden net satış gerçekleştirdi. 2019 sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketi yine TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ'ın üretimden net satışları 88 milyar lira seviyesinde oldu."

Kaynak: AA

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