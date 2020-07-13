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"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Denizli'den 12 firma yer aldı

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Denizli'den 12 firmanın bulunduğunu bildirdi.

13.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:39

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Denizli'den 12 firmanın bulunduğunu bildirdi.

Keçeci, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği araştırmanın sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesiyle ilgili bilgiler içerdiğini belirtti.

Geçen yıl listede bulunan Denizli'den 12 firmanın bu yıl da yerini koruduğu aktaran Keçeci, bu durumun kentin önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Keçeci, şunları kaydetti:

"İSO 500'deki kuruluşların ihracatı yüzde 2,4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu pay yüzde 6,9'a yükselmiş. İstihdam yüzde 1, Ar-Ge harcamaları da yüzde 150'nin üzerinde artmış olarak açıklandı. Toplam borçların payının 1,4 puan yükseldiğini görüyoruz. Araştırma sonuçlarına göre şunu söyleyebiliriz ki sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. Şu dönemde sanayicinin en büyük avantajı faizlerin düşük seviyede seyretmesi."

Kaynak: AA

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