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"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Gaziantep'ten 26 firma yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Gaziantep'ten 26 firmanın bulunduğunu bildirdi.

13.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:36

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Gaziantep'ten 26 firmanın bulunduğunu bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, listede Gaziantep'ten 2017 ve 2018 yıllarında 24 olan firma sayısının 2019 yılı sonuçlarına göre 26'ya yükseldiğini belirtti.

Listede yer alan firmaları kutlayan Ünverdi, şöyle devam etti:

"Firmalarımız listede ilk sıralarda temsil edilmemizi sağlamakla birlikte ülke sanayimize öncülük ediyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ülkemiz için değer üreten tüm firmalarımız bizleri her zaman gururlandırmıştır. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almak takdire şayandır. Gaziantepli sanayicilerimiz kentimiz ve ülkemizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor. Gösterilen bu çaba Kovid-19 salgını sürecinde daha da iyi anlaşılmıştır."

Kent sanayisi olarak özellikle ileri teknoloji ve dijital çağa ayak uydurmak zorunda olduklarını aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Salgınla birlikte bu dönüşümün önemi çok daha belirgin olarak ortaya çıktı. Dönüşüm hamlemiz kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Odamız işbirliğinde KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (model fabrika) inşaatı devam ediyor. Model fabrikamızın hemen yanında Gaziantep teknoloji geliştirme, eğitim ve danışmanlık merkezini kuruyoruz. Odamızda KOBİ Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Merkezini hayata geçirdik. Nitelikli insanın, yüksek teknoloji ve yüksek katma değeri getireceğini bilerek, GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde insanımıza meslek öğretmeye ve nitelik kazandırmaya devam ediyoruz. İnşallah sanayimizdeki teknolojik dönüşümle birlikte ileriki dönemde çok daha fazla firmamızı İSO 500 listesinde göreceğiz."

Kaynak: AA

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