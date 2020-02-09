Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il kongresinde konuştu. Ana muhalefet partisi lideri, Türkiye'nin 5 temel sorunu ve bunlar için çözüm önerilerini sıraladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin 5 temel sorunu ve bunlar için çözüm önerilerini sıraladı. Ana muhalefet partisi lideri, ülkenin en öncelikli sorunları listesinde ekonomiyi 5; demokrasiyi birinci sırada saydı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kürsüden detaylandırdığı tespitleri:
Demokrasi
Eğitim
Dış politika
Toplumsal barış
Ekonomi
Ayrıntılar geliyor... Euronews.com'da Görüntüle