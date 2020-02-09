Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu
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Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il kongresinde konuştu. Ana muhalefet partisi lideri, Türkiye'nin 5 temel sorunu ve bunlar için çözüm önerilerini sıraladı.

09.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:29
Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu

(CHP) Genel Başkanı , partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada 'nin 5 temel sorunu ve bunlar için çözüm önerilerini sıraladı. Ana muhalefet partisi lideri, ülkenin en öncelikli sorunları listesinde ekonomiyi 5; demokrasiyi birinci sırada saydı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kürsüden detaylandırdığı tespitleri:


Demokrasi

Eğitim

Dış politika

Toplumsal barış

Ekonomi


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Kaynak: Euronews.com

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