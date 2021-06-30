Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın sağlık durumu iyi
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Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın sağlık durumu iyi

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın sağlık durumu iyi
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Sağlık

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın sağlığının iyi olduğu bildirildi.

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın sağlığının iyi olduğu bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, çift kol nakli gerçekleştirilen 34 yaşındaki Ayılmazdır'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 14 saat süren ameliyatın sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini belirten Özkan, "Hastamızın yoğun bakım servisinde takipleri yapılıyor. Her şey yolunda, sağlığı çok iyi. Bir müddet daha yoğun bakım servisinde tedavisi devam edecek." diye konuştu.

Antalya'da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları, dün Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a nakledilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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