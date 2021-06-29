Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4)

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

14 SAATTE NAKLEDİLDİTürkiye'nin 5'inci çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi'nde Yavuz Ayılmazdır'a yapıldı.

14 SAATTE NAKLEDİLDİ

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi'nde Yavuz Ayılmazdır'a yapıldı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlık ettiği 30 kişilik ekip, çift kolu Yavuz Ayılmazdır'a toplam 14 saatte nakletti. İlk olarak sağ, ardından sol kolun nakledildiği Ayılmazdır, yoğun bakıma alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Ezgi Mola İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Cristiano Emre Kocadağ Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:23:18. #1.14#

title