Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (4)
14 SAATTE NAKLEDİLDİTürkiye'nin 5'inci çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi'nde Yavuz Ayılmazdır'a yapıldı.
14 SAATTE NAKLEDİLDİ
Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi'nde Yavuz Ayılmazdır'a yapıldı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlık ettiği 30 kişilik ekip, çift kolu Yavuz Ayılmazdır'a toplam 14 saatte nakletti. İlk olarak sağ, ardından sol kolun nakledildiği Ayılmazdır, yoğun bakıma alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar