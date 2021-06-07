Türkiye'nin 5 aylık ihracatının yüzde 8'inde Bursa imzası
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Türkiye'nin 5 aylık ihracatının yüzde 8'inde Bursa imzası

Türkiye'nin 5 aylık ihracatının yüzde 8'inde Bursa imzası
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa'dan ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatına 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarlık katkı sağlandı.

Türkiye'nin özellikle otomotiv ve tekstil alanındaki "sanayi üssü" Bursa'dan ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatına 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarlık katkı sağlandı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı 77 milyar 312 milyon 300 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan ihracat, Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 8,06'sını oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde yaklaşık 200 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 36,2 arttı.

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 5 ayında dış satım, Ocak-Mayıs 2020'ye göre yüzde 50'nin üzerinde artışla 609 milyon 687 bin dolardan 917 milyon 438 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 54,5 artarak 473 milyon 222 bin dolardan 731 milyon 241 bin dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde 345 milyon 479 bin dolarlık ürün satılan listenin üçüncü sırasındaki İtalya'ya dış satım da yaklaşık yüzde 50 artarak 516 milyon 66 bin dolar oldu.

İhracatı otomotiv sektörü sırtladı

Bursa'nın ihracatını, ilin toplam dış satımının yarısından fazlasını oluşturan otomotiv sektörü sırtladı. Otomotiv endüstrisinin ocak-mayıs dönemindeki ihracatından 3 milyar 141 milyon 632 bin dolar gelir elde edildi.

Otomotivin ardından kent ihracatına en fazla katkıyı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü verdi. Sektör temsilcileri 5 aylık süreçte 638 milyon 812 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sırada yer alan tekstil ve ham maddeleri sektöründe üretim yapan sanayiciler ise 466 milyon 462 bin dolarlık ihracat kaydetti.

Bursa'nın ocak-mayıs ihracatına makine ve aksamları sektörü 365 milyon 920 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 301 milyon 422 bin, çelik 301 milyon 352 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 275 milyon 154 bin, demir ve demir dışı metaller ise 234 milyon 698 bin dolar katkıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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