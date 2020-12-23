Türkiye'nin 5. alışveriş merkezi kütüphanesi açıldı

Türkiye'nin 5. alışveriş merkezi kütüphanesi Malatya'da hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatyapark AVM içerisinde 209 metrekarede 5 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 500'den fazla alışveriş merkezinin olduğunu, istatistiklere göre 50 milyon kişinin buralara giderek alışveriş yaptığını belirtti.

Çarşı anlayışının değiştiğini, herşeyin bir arada yer aldığı alışveriş merkezlerinin bir ihtiyaçtan doğduğunu dile getiren Demircan, "AVM'ye sinema geldi, kütüphane de geldi, yetmez, sanat atölyelerine ihtiyaç var. Yeni trend şu, eğitimli anne babalar çocuklarını sanat atölyelerine getiriyorlar. Küçük mühendislik uygulamaları yapıyorlar. Düşünecek elindeki legolar ile binalar yapacak, yeni medeniyetleri zihninde inşa edecek." dedi.

Çok çeşitli kitapları insanlarla buluşturmak gerektiğine işaret eden Demircan, "Kitapsız ve kütüphanesiz bir dünya düşünmek mümkün değil. Bu arada e-kitap üzerinden bir portal hazırlığımız var. İnsanlar bulundukları noktalardan istedikleri kitaba e-kitap üzerinden ulaşabilsinler diye. Kütüphane önemli." ifadelerini kullandı.

Gençlerin çoğunluğunun kütüphanelere ders çalışmak için gittiğinin bilincinde olduklarına değinen Demircan, öğrencinin kafasına takılan konuda kitaba müracaat etmesi için zemin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir tarafında millet kütüphaneleri, millet bahçelerinin içine açılan kıraathaneler bulunduğuna değinen Demircan, bu yerlere Bakanlıklarının deneyimini aktarmak için görüşmeler yaptıklarını ve olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Demircan, kütüphanenin AVM'de açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, insanların bilgiyi ve tecrübeyi okuyarak edinebildiğine işaret ederek, "Geçmişten bu yana kitap okuma imkanına kütüphanelerde ulaşabiliyorduk. Çünkü değişik kitapların toplu olarak bulunduğu yer kütüphanelerdi. Bugün ise bilgi edinmede çok geniş imkanlara sahibiz. Kütüphanelerdeki o disiplinli havayı başka ortamlarda bulamıyoruz." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise her türlü kitabın okunmasından yana olduğunu anlatarak, "Nasıl ki insan tek tip beslendiğinde vücudun dengeleri bozuluyorsa, okumada da bütün yazılmış eserleri okumak ve okuyan kişi tarafından o okunan eserleri egemenliği altına almak temel esastır." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphaleniy açan Demircan, Baruş ve Gürkan, AVM içerisindeki Yeşilyurt Belediyesinin "100 Fotoğrafta Pandemi" konulu fotoğraf sergisinin açılışını da yaptı.

Demircan incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra kentteki ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Demircan, Malatya Millet Bahçesi içerisindeki İl Halk Kütüphanesi inşaatını ve restorasyan çalışması devam eden Taşhoron Kilisesi'ni de inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş