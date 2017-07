Türkiye'nin %42'sinin Dijital Ortamdaki Bilgileri Herkese Açık!

Kullanıcıların kişisel verilerini ne kadar çok paylaştığı ise merak konusu olmuş durumda. Araştırmalara göre; tüm dünyadaki kullanıcıların yüzde 95'i bilgilerini dijital ortamlarda paylaşırken, yüzde 79'u çocuklarının fotoğraf ve videolarını, yüzde 62'si ise arkadaş ortamındaki video ve fotoğraflarını paylaşıyor. Araştırmanın önemli konusu ise Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 42'sinin bilgilerini herkesin görebileceği şekilde paylaşması.

RAMAZAN BECER: ONLİNE YAŞAM REVAÇTA

Araştırmalara göre; tüm dünyadaki kullanıcıların yüzde 95'i bilgilerini dijital ortamlarda paylaşırken, yüzde 79'u çocuklarının fotoğraf ve videolarını, yüzde 62'si ise arkadaş ortamındaki video ve fotoğraflar paylaşıyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan internet kullanıcılarının yüzde 42 ise bilgilerini herkesin görebileceği şekilde paylaştığını söylüyor. Bu rakamlara bakarak dijital ortamdaki paylaşımların her geçen gün artığını söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, sosyal medyanın tüm dünyayı kasıp kavurduğunu söyledi. Ramazan Becer, "Günümüzün akıllı telefon ve tabletleriyle yeni mobil dünya en verimli şekilde değerlendiriliyor. Her zaman her yerde online olmak ve bunu 3G, 4G gibi mobil altyapılar sayesinde en hızlı şekilde sağlamak kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu online durum, her an her yerden paylaşım yapmanın da yolunu açıyor. Ve yolda dahi akıllı telefon kullanma oranı yüzde 83 düzeyindeyken yani dünya bu kadar online iken, dijital dünyaya yatırım yapacak olan firmaları biz çok şanslı buluyoruz. Çünkü pazar her zaman var olacak" dedi.

Öte yandan günümüz dünyasında, başkalarıyla bilgi paylaşmanın hiç bu kadar kolay olmadığının altını çizen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, "Aslına bakarsanız bizim için önemli bilgileri tek bir tuşa basarak paylaşıyoruz. Ama bu paylaşımları yaparken bir an olsun düşünmeliyiz. Çünkü bu verilerin nereye gittiğinden ve nasıl kullanılacağından emin olamazsınız. Dolayısıyla kişisel bilgiler için sosyal medyanın doğru yönetilmesi önemli bir konu."