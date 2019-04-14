Türkiye'nin 4 Dilde Yayın Yapan Ekonomi Dergisi 10 Yılı Geride Bıraktı

Türkiye'nin 4 dilde yayın yayın yapan ve 10 yıldır 2 aylık periyotlar ile yayın hayatını sürdüren ekonomi dergisi Ortadoğu Business, 53.sayısında ön kapak konusu olarak Gaziantep'in çalışkan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yer verdi.

İlk sayısı türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan dergi ikinci sayısından itibaren ise Arapça ve Farsça diller de yayın hayatını başlayarak, dil sayısını 47e çıkardı. 10 yıldır aralıksız yayın hayatını sürdüren derginin 53. sayısını okuyucularla buluşturdu. Dergi, Türkiye'nin yanı sıra dağıtımının yapıldığı Suudi Arabistan, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Irak, Lübnan, Katar, Sudan ve Ürdün'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Fatma Şahin kapak konusu

Derginin Türkçe kapak konusu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Başkan Fatma Şahin, ustalık döneminde yapacağı projelerini ayrıntılı bir şekilde derginin iç 7 sayfasında anlattı. Arapça kapak konusu ise Irak Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Dr.Hussain Mahmood Alkhateeb yer aldı. Derginin imtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Mustafa Osanmaz'ın sorularını yakıtlayan Büyükelçi Alkhateeb, Irak ve Türkiye ilişkileri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"10 yıldır Ortadoğu ülkeleri dergimizi yakından takip ediyor"

53'üncü sayıyı çıkartabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mustafa Osanmaz, derginin Ortadoğu ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini anlattı. Öncelikli hedefin Ortadoğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticareti geliştirmek olduğuna vurgu yapan Osanmaz, "Türkiye'nin komşu ülkelerle vizeyi kaldırması ile Suriye ve Irak'ı kendimize hedef seçtik. Bu nedenle dergimizi Türkçe ve İngilizce yayınlamaya başladık. Bu durum bize büyük artı değer kazandırdı. Komşu ülkelerdeki büyükelçilikler, bölge Valileri, ticaret ve sanayi odaları ile birçok firma dergimize 10 yıldır büyük ilgi göstererek yakından takip ediyorlar. Özellikle bazı haberlerinde Arapça ve Farsça olarak verilmesi yönündeki talepler üzerine Ortadoğu Business'i 2. sayıdan itibaren Türkçe-İngilizcenin yanı sıra Arapça - Farsça olarak da yayınlamaya başladık. Dergimizin içeriğini ön kapakta Türkçe-İngilizce, arka kapakta ise Türkçe- Arapça olarak vermeye başladık. İran ile alakalı haberlerimizi de Farsça - Türkçe olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Önemli görülen ve bölge ülkeleri için ticaretin geliştirilmesinde rol oynayacak haberlerimizi her sayımızda 4 ayrı dilde yayınlıyoruz" dedi.

"Her sayımız sabırsızlıkla bekleniyor"

Mustafa Osanmaz, 2 ayda bir yayınlanan Ortadoğu Business dergisinde Türkiye'den, Gaziantep'ten ve komşu ülkelerden ekonomi ve şirket haberlerine, bölgenin önde gelen kişilerin makale ve görüşlerine yer verdiklerine işaret etti. Osanmaz, "Dergimize hem Türkiye genelinden, hem de Ortadoğu ülkelerinden o kadar çok yoğun talep ve ilgi var ki, her sayımız sabırsızlıkla bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Yayınladıkları dergi ile Ortadoğu ülkeleri ve Türkiye arasında ticari bir yakınlaşmaya katkı sağladıklarına dikkat çeken Mustafa Osanmaz, bunun önemli bir misyon ve başarı olduğunu kaydetti. Osanmaz, elde ettikleri bu başarıyı yakın zaman içerisinde uluslararası boyuta taşımak hedefinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Osanmaz derginin 53. sayısının ve tüm sayıların e-Dergi olarak web sitesi www.ortadogubusiness.com adresinden okunabileceğini, sayfaların mail atılabileceğini, yazıcıdan çıkış alınabildiği gibi direkt sosyal medyadan da paylaşılabileceğini de kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA