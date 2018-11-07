Türkiye'nin 3'üncü Kayak Simülasyon Merkezinde Sona Doğru

Türkiye'de 3'üncüsü Sivas'ta açılacak kayak simülasyon merkezinin 2-3 ay içinde tamamlanacağı belirtildi.

Sadece Ankara ve İstanbul'da bulunan kayak simülasyon merkezi Sivas'ta da inşa ediliyor.

Kentte kayak sporunun bilinçli yapılması amacıyla inşasına başlanan ve Sivas Devlet Tiyatrosu binasının arkasına yapılan 770 metrekare taban oturumlu simülasyon merkezinde sona yaklaşılıyor.

161 metrekare simülatör yerleşim alanı ve buna ilave toplam 155 metrekare izleme ve dinlenme alanlarına sahip olacak merkezde, 200 metrekare kafeterya, 45 metrekare fuaye alanı, 37 metrekare teknik idari ofis ve toplam 95 metrekare alana sahip soyunma odaları, depolar ile kayak kiralama odası bulunacak.

Ayrıca kayak simülasyon merkezi çevre peyzaj projesi içerisinde 44 araçlık açık otopark, kamelya, oturma bankları ve yürüyüş yolları yer alacak.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin şehre kazandırılmasının ardından, gerek Sivas'ta gerek çevre illerde yaşayan vatandaşlara kayak kültürünü aşılamak, kayak sporunun sevilmesini ve öğrenilmesini sağlamak amacıyla kurulacak merkezin önemli bir misyonu üstlenmesi bekleniyor.

"Öğrencilerimizin bir ayağı burada olacak"

Sivas Valisi Salih Ayhan, inşaatı büyük ölçüde tamamlanan merkezde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Ayhan, inceleme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu projenin Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne güç vereceğini söyledi.

Projenin 3 yıl önce başladığını aktaran Ayhan, "Sivas Yıldız Dağı'nı sahada beslememiz gerekir ve teknik olarak buradan kayakçıların çıkmasını arzu ediyoruz. İnşallah burası 2-3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve hizmete girecek." dedi.

Ayhan, sosyokültürel projeleri önemsediklerini vurgulayarak, "Bu çok anlamlı bir proje olacak. Sivas'ın ve kayak merkezinin önemli enstrümanlarından birisi olacak. Burayı yoğun kullanacak bir öğrenci felsefesi geliştireceğiz. Öğrencilerimizin bir ayağı burada olacak." diye konuştu.