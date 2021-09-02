TÜRKİYE'NİN 3'NCÜ BÜYÜK CEMEVİ KUŞADASI'NDA AÇILDI

AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından, 28 yıl önce temeli atılmasına rağmen ancak tamamlanabilen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde törenle açıldı.

AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından, 28 yıl önce temeli atılmasına rağmen ancak tamamlanabilen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde törenle açıldı.

Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi düzenlenen törenle açıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla başlatılan çalışmalar sayesinde 28 yıl sonra tamamlanan Kuşadası Cemevi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na bağlı 43 şube başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kuşadalıların ilgi gösterdiği açılış töreni, Alevi dedelerinin sazları ve deyişler eşliğinde semah çekilmesiyle başladı. Törene katılanlara Kurban lokması dağıtıldı. Başkan Günel'e, Kuşadası Cemevi'nin tamamlanmasına yaptığı katkılardan dolayı Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez tarafından teşekkür plaketi verildi. Kurdele kesiminden sonra hep birlikte Kuşadası Cemevi gezildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç, Sevgili canlar, Kuşadası'nda yaşama geçirdiğimiz cemevimiz, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin öngördüğü felsefe doğrultusunda gençlerimizin Alevi öğretisini öğrenebilecekleri bir kültür merkezi olacak dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise, Kuşadası adını güvercinlerden almaktadır. Kuşadası Cemevi, barış güvercinlerinin tekrardan Anadolu semalarına yükseldiği bir kültür merkezi olacaktır diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aleviliğin bir inanç olduğuna dair sesler yükseldikçe, Alevi kurumları da cemevi taleplerini artırmıştır. Bugün cemevi talebi, toplumsal varlık talebidir. Sizler cemevlerinin ibadethane olduğunu, inançlarınızı cemevlerinde yaşadığınızı söylüyorsanız benim için de cemevleri ibadethanedir. Bir insanın bile inancına saygı duymak laik Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkesidir. Hukuki kurumların ibadethanelere sağladığı avantajlar dahil hukukçular, siyasiler bunu tartışabilir. Ama ben Ömer Günel olarak bu tartışmanın nafile olduğunu ve buradan tartışmaya artık bir son verilmesi gerektiğini yüksek sesle ifade ediyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı