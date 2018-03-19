Türkiye'nin 3. Kayak Simülasyon Merkezi, Sivas'ta Yapılıyor

Türkiye'de sadece Ankara ve İstanbul'da bulunan kayak simülasyon merkezlerinin üçüncüsü Sivas'ta yapılıyor.

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte kayak sporunun bilinçli icra edilmesi amacıyla kayak simülasyon merkezi yapımına başlandığı aktarıldı. Açıklamada, Sivas Devlet Tiyatroları binası arkasına yapılacak 770 metrekare taban oturumlu tek katlı mimariye sahip kayak simülasyon merkezinin, Sivas İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin desteğiyle şehre kazandırılacağı ifade edildi.

Kayak simülasyon merkezlerinden ilkinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'da askeri eğitim amaçlı kullanılmak üzere yapıldığı kaydedilen açıklamada, ikincisinin ise Türkiye Kayak Federasyonunca İstanbul'da kayakseverlerin eğitimi için açıldığı, üçüncüsünün de Sivas'a kazandırılmış olacağı vurgulandı.

Kayak simülasyon merkezinin içeriği hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"161 metrekare simülatör yerleşim alanı ve buna ilave olarak toplam 155 metrekare izleme ve dinlenme alanlarına sahip olacak merkezde, 200 metrekare kafeterya, 45 metrekare fuaye alanı, 37 metrekare teknik idari ofis ve toplamda 95 metrekare alana sahip soyunma odaları, depolar ile kayak kiralama odası bulunacak. Ayrıca kayak simülasyon merkezi çevre peyzaj projesi içerisinde 44 araçlık açık otopark, kamelya, oturma bankları ve yürüyüş yolları olacak. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin şehrimize kazandırılmasının ardından, gerek Sivas'ta gerek çevre illerde yaşayan vatandaşlara kayak kültürünü aşılamak, kayak sporunun sevilmesini ve öğrenilmesini sağlamak amacıyla kurulacak merkezin önemli bir misyonu üstlenmesi bekleniyor."

Kayak simülasyon merkezi projesi için ilgili firmaya yer teslimi yapıldığı ve çalışmalara başlanıldığı ifade edilen açıklamada, temel hafriyatı alınan inşaatın, hava koşulları elverdiği ölçüde kısa sürede tamamlanarak şehre kazandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Merkez hizmete açıldıktan sonra sporseverlerin burada öncelikle simülatör üstünde kayak antrenörleri rehberliğinde teorik bilgi alacağı ve pratiğini Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapabileceği belirtilen açıklamada, böylelikle kentte hem kış turizminin canlanacağı hem de altyapıdan daha bilinçli sporcular yetişebileceği vurgulandı.