Türkiye'nin 3. Kayak Simülasyon Merkezi Açılışa Hazırlanıyor

Sivas'ta açılacak kayak simülasyon merkezinin mart ayı içinde tamamlanacağı belirtildi.

Sadece Ankara ve İstanbul'da bulunan kayak simülasyon merkezlerinin üçüncüsü, Sivas'ta İl Özel İdaresince yaptırılıyor.

Kentte kayak sporunun bilinçli yapılması amacıyla inşasına başlanan ve Sivas Devlet Tiyatrosu binasının arkasına yapılan 770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde sona yaklaşılıyor.

161 metrekare simülatör yerleşim alanı ve buna ilave toplam 155 metrekare izleme ve dinlenme alanlarına sahip olacak merkezde, 200 metrekare kafeterya, 45 metrekare fuaye alanı, 37 metrekare teknik idari ofis ve toplam 95 metrekare alana sahip soyunma odaları, depolar ile kayak kiralama odası bulunacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yapımı tamamlanan ve test kayaklarına başlanılan Kış Sporları Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek kayak eğitim cihazında incelemede bulundu.

Merkezdeki gezi ve incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, Sivas'a kazandırılan bir eserin daha tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kış Sporları Eğitim Merkezi'nin benzerinin Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında ve Türkiye Kayak Federasyonunda bulunduğunu bildiren Yılmaz, "Yaklaşık maliyeti 7 milyon lira. Evlatlarımız, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kış sporları aktivitelerini gerçekleştirebilmek için oraya gitmeden önce buraya gelecekler." dedi.

Öğrencilerin belirli aralıklarla merkezde eğitime alınacağını dile getiren Yılmaz, kayak sporunu öğrenen öğrencilerin Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne götürüleceğini ifade etti.

Yılmaz, Kış Sporları Eğitim Merkezi'nin açılışının mart ayında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA