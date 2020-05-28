Türkiye'nin 3. büyük göktaşını bulan Mutlu Yılmaz: "Mıknatıs çekiyor mu deneyin"
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Türkiye'nin 3. büyük göktaşını bulan Mutlu Yılmaz: "Mıknatıs çekiyor mu deneyin"

Çorum'un Alaca ilçesinde geçen yıl tarlasında Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşını bulan Mutlu Yılmaz, dün gecenin ardından arayışa çıkanlara tavsiyelerde bulunarak, "Mıknatıs ve pamuk deneylerini mutlaka yapın.

Türkiye'nin 3. büyük göktaşını bulan Mutlu Yılmaz:
28.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:31

Çorum'un Alaca ilçesinde geçen yıl tarlasında Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşını bulan Mutlu Yılmaz, dün gecenin ardından arayışa çıkanlara tavsiyelerde bulunarak, "Mıknatıs ve pamuk deneylerini mutlaka yapın. Olabildiğince az yere gönderin ki taşınız değerlensin" dedi.

Dün akşam saatlerinde hem Doğu Anadolu hem de Karadeniz Bölgesi'ndeki pek çok ilden görülen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, önce korkutsa da sonrasında yerel halkta heyecana neden oldu. Göktaşı olarak düşünülen cismin düşmüş olabileceği alana giden vatandaşlar, gece yarısı ellerinde fenerlerle meteoru aramaya koyuldu. Bu da akıllara Çorum'un Alaca ilçesinde geçen yıl tarla sürerken bulunan Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşını getirdi. Analizleri yapılan 68 kilogram ağırlığındaki taş, dünya literatürüne de 'Gerdekkaya' ismiyle girdi. Göktaşına Rusya'dan 68 bin dolar teklif edildiğini belirten çiftçi Mutlu Yılmaz, dün gecenin ardından göktaşı aramaya koyulanlara da tavsiyelerde bulundu.

"Pamuk ve mıknatıs deneyini mutlaka yapın"

Bulan kişilerin öncelikle bazı deneyler yapması gerektiğini belirten Yılmaz, "Dün akşam Trabzon, Rize, Bingöl, Artvin taraflarına düştüğü, muhtemelen parçalandığı tahmin ediliyor. Nasip olur da göktaşı bulan olursa öncelikle meteorları birkaç tane deneye tabi tutması gerekiyor. Mıknatıs çekiyor mu, çekmiyor mu? O deneyi mutlaka yapın. Daha sonra 12 adet çok küçük parçalar halinde pamuğu ıslatıp nemini alarak taşın bir parçasını keserek sürtün. Bütün pamuklarda siyah bir renk bırakması gerekiyor. Sonra kestiğiniz o parçayla beyaz bir fayansı çizin, siyah bir renk bırakıyorsa göktaşı olabilme ihtimali çok yüksek" dedi.

"6 gramlık parça taşın tahlili için yeterli"

Ondan sonraki süreçte göktaşına tescil alınması gerektiğini dile getiren Yılmaz, testlere de çok küçük parçalar gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Bunun için de ya yurt dışına ya da Ege ve Trakya Üniversiteleri ile Maden Tetkik Arama gibi kurumlara müracaat edin. Oralara parça gönderin. Bunun için de büyük parçalar göndermeyin. 6 gramlık bir parça sizin elinizdeki taşın tahlili için yeterli. Piyasada ne kadar çok göktaşı bulunursa elinizdeki taşın piyasası o kadar düşer. Elinizden geldiği kadar taşı piyasaya sürmemeye çalışın. Bir tek kurumda tescilini yaparak sertifikasını yapın. Başka kurumlara taş göndermeyin ki elinizdeki taş değerlensin" ifadelerini kullandı.

"Bunun pazarı yurt dışında"

Göktaşı bulanlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Yılmaz, "Bunun milyon dolarlar, milyar dolar edeceğini ummayın. Çünkü bunun Türkiye'de pazarı yok. Bunun pazarı yurt dışında. Bulunacak taşın içindeki elementler ve değerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Nereden geldiğini de bilemiyoruz. Bunların hepsi tahlilden çıkar. Eğer demir oranı yüksek ise Türkiye'de en fazla gramını 1 dolardan satabilirsiniz. Eğer yurt dışına çıkarabilirseniz 3 dolar, 5 dolara satabilirsiniz. Koleksiyonculara 10 dolar, 20 dolar gibi fiyatlara satma imkanı var. Elinizdeki taş demir ise ham olarak satabileceğiniz en yüksek fiyat 1 dolar" şeklinde konuştu.

"İlk bulduğumuzda 68 bin dolar teklif vardı"

Kendisinde bulunan 68 kilogram ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşının akıbeti hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Biz ilk bulduğumuzda Rusya'dan taşımıza 68 bin dolar teklif vardı. Taşın değerinin çok yüksek olduğunu söyleyenler olduğu için biz taşı vermedik. Şu an hala taş elimizde. Türkiye'nin en büyük ve Turgut ismi verilen göktaşına talep varmış. 40 bin dolar fiyat verilmiş. O taşın sahibi bize döndü. Sizde satmak isterseniz sizin taşınızı da satalım dediler. Bizde gerekli belgeleri gönderdik. 8 bin dolar teklif edildi. 68 bin dolar ile 8 bin dolar arasında çok uçuk rakamlar olduğu için biz düşünmedik" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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