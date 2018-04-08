Türkiye'nin 2023 E-Ticaret Hacmine Ulaşması İçin Neler Yapılmalıdır?

Lezzetlihediye.com Genel Müdürü Ömer Gürkan, Türkiye'nin 2023 e-ticaret hacmine ulaşması için neler yapılması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Gürkan, şunları dile getirdi: "Derneğimizin 2018 yılı içerisinde e-ihracata özel bir önemi var. Bu sene özellikle e-ihracat konusunda farklı çalışmalar yapıyor olacağız biz de. Ülkenin, biliyorsunuz, 2023 vizyonunda 350 milyar TL'lik bir e-ticaret hacmi var. Bu e-ticaret hacmine ulaşmamızda da, e-ihracat büyük rol alacak. Dolayısıyla firmaların bilinçlenmesi lazım, firmalarımıza bunu öğretmemiz lazım ve global pazarda da mutlaka yerimizi alması için böyle etkinliklerin olması gerekiyor."